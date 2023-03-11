Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые бои. Военные корреспонденты "Русской Весны" показали видеокадры, демонстрирующие потери противника.
Войска киевского режима находятся в критическом положении в городе. Их зажимают военные российской армии.
На кадрах видно, как боевики ВСУ в Артёмовске тащат раненого сослуживца по переправе, усеянной уничтоженной техникой ВСУ.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска. Обнаружение, корректировка и объективный контроль осуществлялись с помощью коммерческих квадрокоптеров.
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