РВ: опубликованы видеокадры боёв в Артёмовске с большими потерями войск ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают спецоперацию. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые бои. Военные корреспонденты "Русской Весны" показали видеокадры, демонстрирующие потери противника.

Войска киевского режима находятся в критическом положении в городе. Их зажимают военные российской армии.

На кадрах видно, как боевики ВСУ в Артёмовске тащат раненого сослуживца по переправе, усеянной уничтоженной техникой ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска. Обнаружение, корректировка и объективный контроль осуществлялись с помощью коммерческих квадрокоптеров.