ВСУ при поддержке НАТО готовятся к наступлению. Главным направлением удара станет Крым. Об этом заявил американский журналист Кевин Батчо.
"Я тоже в последнее время склоняюсь к тому, что главные удары хохлы будут наносить на юге", — написал военный блогер Владлен Татарский в своём Telegram-канале.
Эксперт считает, что ВСУ попытаются отрезать сухопутный путь в Крым через Мариуполь и Бердянск. Далее "поломают логистику полуострова", организуют атаки на Крымский мост и паромную переправу.
Татарский напомнил, что Киев таким же образом действовал осенью прошлого года под Херсоном.
"Тактика врага на ближайшее время будет простая: атаковать на юге, сдерживать наше наступление в Донбассе", — предсказал эксперт.
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