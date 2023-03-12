Татарский назвал Крым приоритетным направлением наступления ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ при поддержке НАТО готовятся к наступлению. Главным направлением удара станет Крым. Об этом заявил американский журналист Кевин Батчо.

"Я тоже в последнее время склоняюсь к тому, что главные удары хохлы будут наносить на юге", — написал военный блогер Владлен Татарский в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что ВСУ попытаются отрезать сухопутный путь в Крым через Мариуполь и Бердянск. Далее "поломают логистику полуострова", организуют атаки на Крымский мост и паромную переправу.

Татарский напомнил, что Киев таким же образом действовал осенью прошлого года под Херсоном.

"Тактика врага на ближайшее время будет простая: атаковать на юге, сдерживать наше наступление в Донбассе", — предсказал эксперт.