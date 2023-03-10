ВС Украины ведут подготовку к нанесению удара под Артёмовском (Бахмутов) по позициям ВС РФ. Об этом сообщают украинские источники.
Для реализации задуманного на восточный фронт перебрасывается техника с Запорожского направления. Командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский намерен использовать опыт контрнаступления в Харькове и нанести разрезающие удары в тыл ВС РФ по флангам.
Ранее сообщалось, что весенняя наступательная кампания ВСУ на юге России приобретает чёткие контуры. Киев намерен использовать обмелевший Днепр и его притоки для организации атаки на Мелитополь и Бердянск.
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