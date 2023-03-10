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Войска ВСУ готовятся нанести контрудар в Артёмовске по ВС РФ на следующей неделе

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Силовые структуры

ВС Украины ведут подготовку к нанесению удара под Артёмовском (Бахмутов) по позициям ВС РФ. Об этом сообщают украинские источники.

Войска ВСУ готовятся нанести контрудар в Артёмовске по ВС РФ на следующей неделе

Для реализации задуманного на восточный фронт перебрасывается техника с Запорожского направления. Командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский намерен использовать опыт контрнаступления в Харькове и нанести разрезающие удары в тыл ВС РФ по флангам.

Ранее сообщалось, что весенняя наступательная кампания ВСУ на юге России приобретает чёткие контуры. Киев намерен использовать обмелевший Днепр и его притоки для организации атаки на Мелитополь и Бердянск.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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