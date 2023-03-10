Войска ВСУ готовятся нанести контрудар в Артёмовске по ВС РФ на следующей неделе

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины ведут подготовку к нанесению удара под Артёмовском (Бахмутов) по позициям ВС РФ. Об этом сообщают украинские источники.

Для реализации задуманного на восточный фронт перебрасывается техника с Запорожского направления. Командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский намерен использовать опыт контрнаступления в Харькове и нанести разрезающие удары в тыл ВС РФ по флангам.

Ранее сообщалось, что весенняя наступательная кампания ВСУ на юге России приобретает чёткие контуры. Киев намерен использовать обмелевший Днепр и его притоки для организации атаки на Мелитополь и Бердянск.