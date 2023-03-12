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Марков об учебном пуске бомбардировщиком США ядерных ракет по РФ: Обнаглели от безнаказанности

0:47
Силовые структуры

Политолог Сергей Марков назвал полёт американского бомбардировщика над Балтийским морем неприкрытой угрозой ядерного удара по России.

Марков об учебном пуске бомбардировщиком США ядерных ракет по РФ: Обнаглели от безнаказанности

Марков высказался о появлении бомбардировщика США, способного нести ракеты с ядерным оружием, над акваторией Балтийского моря.

Политолог отметил, что американский военный самолёт произвёл учебный пуск ракет с ядерным зарядом по Санкт-Петербургу.

Он задаётся вопросом, с какой целью Вашингтонделает подобные манёвры.

"Просто, видимо, обнаглели от безнаказанности и нагнетают обстановку. Кстати, после это Вашингтон конечно опять будет много говорить о своём миролюбии и агрессивности и вызывающем поведении России", — написал Марков в своём микроблоге.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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