Политолог Сергей Марков назвал полёт американского бомбардировщика над Балтийским морем неприкрытой угрозой ядерного удара по России.
Марков высказался о появлении бомбардировщика США, способного нести ракеты с ядерным оружием, над акваторией Балтийского моря.
Политолог отметил, что американский военный самолёт произвёл учебный пуск ракет с ядерным зарядом по Санкт-Петербургу.
Он задаётся вопросом, с какой целью Вашингтонделает подобные манёвры.
"Просто, видимо, обнаглели от безнаказанности и нагнетают обстановку. Кстати, после это Вашингтон конечно опять будет много говорить о своём миролюбии и агрессивности и вызывающем поведении России", — написал Марков в своём микроблоге.
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