Марков об учебном пуске бомбардировщиком США ядерных ракет по РФ: Обнаглели от безнаказанности

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков назвал полёт американского бомбардировщика над Балтийским морем неприкрытой угрозой ядерного удара по России.

Марков высказался о появлении бомбардировщика США, способного нести ракеты с ядерным оружием, над акваторией Балтийского моря.

Политолог отметил, что американский военный самолёт произвёл учебный пуск ракет с ядерным зарядом по Санкт-Петербургу.

Он задаётся вопросом, с какой целью Вашингтонделает подобные манёвры.

"Просто, видимо, обнаглели от безнаказанности и нагнетают обстановку. Кстати, после это Вашингтон конечно опять будет много говорить о своём миролюбии и агрессивности и вызывающем поведении России", — написал Марков в своём микроблоге.