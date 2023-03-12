Стратегический бомбардировщик ВВС США отработал учебный удар по Санкт-Петербургу

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Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие, вышел вечером в субботу на позицию атаки по Санкт-Петербургу, следует из данных сервиса Flightradar.

Отмечается, что бомбардировщик вылетел из Польши и следовал в нейтральных водах. В районе острова Гогланд, на расстоянии около 200 км от Санкт-Петербурга, он сымитировал удар в направлении города. После этого самолёт сделал резкий разворот в сторону Эстонии и вошёл в воздушное пространство Латвии.

B-52H Stratofortress своими действиями отработал сценарий, предусматривающий прорыв противовоздушной и противоракетной обороны Северо-Западного округа, с нанесением ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам РФ.