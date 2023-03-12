RV: РЦБС в ДНР предупредил военных ВС России о вреде энергетиков на передовой в зоне СВО

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Употребление солдатами энергетиков можно оправдать. Ночные дежурства, постоянный недосып и желание оставаться бодрым толкают военнослужащих принимать их. Однако Республиканский центр беспилотных систем им. В. Жоги (РЦБС) в ДНР не рекомендует злоупотреблять подобными напитками, так как они опасны для здоровья.

В первую очередь энергетики приносят вред сердечно-сосудистой системе человека, так как повышают артериальное давление и нарушают сердечный ритм. От передозировки кофеина можно умереть, сообщает "Русская весна".

На нервную систему и психику напиток оказывает губительное действие. Частое употребление энергетиков приводит к бессоннице, повышенной тревожности и агрессии, паническим атакам, галлюцинациям и усталости. На линии боевого соприкосновения бойцам такие осложнения ни к чему.

Кроме того, энергетические напитки вредят работе печени и ЖКТ.

"Поэтому давайте будем внимательны к своему здоровью! Ведь нам надо победить врага и дожить до победы. А не слечь с острым панкреатитом или после войны остаться с букетом болезней", — предупреждают в РЦБС и напоминают, что окрыляет беспилотная авиация, а не Red Bull.