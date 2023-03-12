Командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что бои в Артёмовске могут превратиться в котёл, как в Дебальцево, который произошёл в 2015 году, когда трассы перерезаны, а вывод войск ставит под удар всю колонну.
"Сейчас в Бахмуте (Артёмовске. — Прим. ред.) идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырёх километров. Без логистики нет ничего: ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево", — сказал офицер.
Информация подтверждает и боец ВСУ. Если ВС России установят контроль над дорогой на Хромов, город из крепости превратится в братскую могилу. Тогда можно будет высказать всю правду, сказал украинский солдат.
Стоит отметить, что силами ВС Украины в 2015 году в Дебальцево руководил, как и сейчас в Артёмовске, Александр Сырский.
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