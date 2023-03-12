Все новости о положении украинской армии в Артёмовске касаются только личного состава и легкобронированной техники. Это говорит о формировании Генштабом ВСУ секретного танкового кулака, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.
Несмотря на заявления военкоров о том, что Киев выводит из практически осаждённого Артёмовска живую силу, в городе остаётся большое количество подготовленных боевиков, отметил специалист. Таким образом Киев хочет связать ВС РФ, чтобы нанести контрудар на юге Украины.
"В течение нескольких дней в сводках Минобороны крайне редко говорится об уничтоженных вражеских танках. Следовательно, силы киевского режима формируют танковый кулак", — пояснил Дандыкин в интервью изданию "Украина.ру".
Он отметил, что российское командование готово к такому развитию событий, а потому контрнаступление приведёт к "печальным последствиям" для ВСУ.
Ранее аналитики сделали вывод о подготовке Киевом крупной военной операции по участившимся звонкам главкома армии Украины в Пентагон.
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