Военный эксперт Дандыкин: судя по новостям из Артёмовска, Украина формирует танковый кулак

Все новости о положении украинской армии в Артёмовске касаются только личного состава и легкобронированной техники. Это говорит о формировании Генштабом ВСУ секретного танкового кулака, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Несмотря на заявления военкоров о том, что Киев выводит из практически осаждённого Артёмовска живую силу, в городе остаётся большое количество подготовленных боевиков, отметил специалист. Таким образом Киев хочет связать ВС РФ, чтобы нанести контрудар на юге Украины.

"В течение нескольких дней в сводках Минобороны крайне редко говорится об уничтоженных вражеских танках. Следовательно, силы киевского режима формируют танковый кулак", — пояснил Дандыкин в интервью изданию "Украина.ру".

Он отметил, что российское командование готово к такому развитию событий, а потому контрнаступление приведёт к "печальным последствиям" для ВСУ.

Ранее аналитики сделали вывод о подготовке Киевом крупной военной операции по участившимся звонкам главкома армии Украины в Пентагон.