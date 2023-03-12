ВКС России начали применять в рамках СВО высокоточные авиабомбы на основе ФАБ-500

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС России стали применять в зоне СВО высокоточные планирующие авиабомбы, созданные на основе свободнопадающих бомб ФАБ-500 М62. Об этом пишет "Военное обозрение".

В качестве доказательства издание публикует фото неразорвавшейся российской авиабомбы, которая была обнаружена на окраине Донецка. В Сети заявляют, что данный боеприпас упал с борта фронтового бомбардировщика ВС РФ по причине технической неисправности.

Однако главное не это, а то, что на самой бомбе обнаружены крылья, а на удалении примерно 500 метров от места падения — блок управления и коррекции. Он делает высокоточный боеприпас из свободнопадающей бомбы.

Один из военных экспертов заметил, что авиабомбы такого типа стали "долгожданным ответом" используемым американцами JDAM, а российские бомбардировщики получили возможность поражать цели с расстояния 30-40 километров, не входя в зону поражения украинской ПВО.