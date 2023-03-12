В сторону населённого пункта Гряниковка, который расположен в Купянском районе Харьковской области, направился взвод боевиков ВСУ. В регионе находятся позиции 138-й мотострелковой бригады ВС РФ, поэтому противник решил пойти в атаку.
Перемещения группировки украинских боевиков были своевременно зафиксированы российскими разведчиками. Затем в бой направился танк, далее в ход пошли беспилотники и гранаты.
К солдатам ВСУ поспешило подкрепление, однако на них полетели 125-мм снаряды. В результате провальной атаки украинская группировка понесла потери убитыми и ранеными, сообщили военкоры "Русской весны".
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