РВ: опубликованы видеокадры провальной атаки ВСУ на Купянском фронте

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В сторону населённого пункта Гряниковка, который расположен в Купянском районе Харьковской области, направился взвод боевиков ВСУ. В регионе находятся позиции 138-й мотострелковой бригады ВС РФ, поэтому противник решил пойти в атаку.

Перемещения группировки украинских боевиков были своевременно зафиксированы российскими разведчиками. Затем в бой направился танк, далее в ход пошли беспилотники и гранаты.

К солдатам ВСУ поспешило подкрепление, однако на них полетели 125-мм снаряды. В результате провальной атаки украинская группировка понесла потери убитыми и ранеными, сообщили военкоры "Русской весны".