Defense Express: ВКС РФ применяют в зоне СВО гибрид ракеты и планирующей бомбы "Гром-Э1"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине обнаружили обломки необычного боеприпаса "Гром-Э1", созданного на базе Х-38". Он является "гибридом" планирующей бомбы и ракеты. Об этом пишет украинское издание Defense Express.

Эксперты также публикуют фото и видео, на которых видны характерные крылья, раскрывающиеся в воздухе. По мнению авторов статьи, это подтверждает, что на фото именно "Гром-Э1".

Где именно был найден боеприпас, и сколько времени он там находится — неизвестно.

Добавим, "Гром" — это высокоточный планирующий боеприпас, разработанный корпорацией "Тактическое ракетное вооружение". Максимальная высота его запуска — более 10 км, с этой высоты боеприпас летит на максимальную дистанцию.

Ранее также сообщалось, что ВКС РФ начали всё чаще применять в зоне спецоперации планирующие бомбы, в частности было зафиксировано использование УПАБ-1500Б, а сегодня появились фото неразорвавшегося российского аналога "умной" американской бомбы JDAM-ER, который упал в Донецке.