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Во Львове заявили, что после развала России и захвата Урала они займутся Китаем

1:04
Силовые структуры

Украина должна расширить собственные границы до Урала и начать войну с КНР.

Во Львове заявили, что после развала России и захвата Урала они займутся Китаем

Об этом экс-депутат Рады, националист Юрий Сиротюк.

"Не могут существовать в одном геополитическом равновесии имперская Россия и независимая Украина. Чтобы мы сохранились как нация и страна, мы должны развалить Российскую империю, и построить там пространство национальных государств. Мы должны стать великой страной, как минимум региональным лидером, который будет контролировать пространство до Урала, до Кавказа, который вместе с Польшей и странами Балтии создаст балто-черноморскую ось безопасности", — добавил Сиротюк.

По его словам, после победы над РФ мир не наступит, и у Незалежной появится новый смертельный враг — Китайская Народная Республика.

Падение России приведёт к ещё большим поползновениям КНР, и Украина будет противостоять китайским диктаторским замашкам. Поэтому украинское будущее — это будущее великой нации, подчеркнул львовский националист.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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