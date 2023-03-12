Украина должна расширить собственные границы до Урала и начать войну с КНР.
Об этом экс-депутат Рады, националист Юрий Сиротюк.
"Не могут существовать в одном геополитическом равновесии имперская Россия и независимая Украина. Чтобы мы сохранились как нация и страна, мы должны развалить Российскую империю, и построить там пространство национальных государств. Мы должны стать великой страной, как минимум региональным лидером, который будет контролировать пространство до Урала, до Кавказа, который вместе с Польшей и странами Балтии создаст балто-черноморскую ось безопасности", — добавил Сиротюк.
По его словам, после победы над РФ мир не наступит, и у Незалежной появится новый смертельный враг — Китайская Народная Республика.
Падение России приведёт к ещё большим поползновениям КНР, и Украина будет противостоять китайским диктаторским замашкам. Поэтому украинское будущее — это будущее великой нации, подчеркнул львовский националист.
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