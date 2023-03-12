Foreign Affairs: "Украина довела европейскую оборону до ужасающего состояния"

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская специальная операция на Украине выявила ужасное состояние обороны Европейского Союза.

Военные запасы Европы сегодня серьёзно истощены из-за помощи киевскому режиму. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

"Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию", — пишут обозреватели издания София Беш и Макс Брегманн.

Авторы отмечают, что, пытаясь перевооружиться, ЕС обнаружил, что его оборонная промышленность не может соответствовать поставленной цели.