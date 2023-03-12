Российская специальная операция на Украине выявила ужасное состояние обороны Европейского Союза.
Военные запасы Европы сегодня серьёзно истощены из-за помощи киевскому режиму. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.
"Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию", — пишут обозреватели издания София Беш и Макс Брегманн.
Авторы отмечают, что, пытаясь перевооружиться, ЕС обнаружил, что его оборонная промышленность не может соответствовать поставленной цели.
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Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.