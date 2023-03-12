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Спикер ВСУ Игнат: у России осталось не более 50 гиперзвуковых ракет "Кинжал"

1:09
Силовые структуры

Спикер Командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в России были созданы для нанесения ударов по "центрам принятия решений". Об этом он заявил в эфире телеканала FREEDOМ.

Спикер ВСУ Игнат: у России осталось не более 50 гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Также украинский военный добавил, что эта ракета — серьёзное оружие. Но, по его словам, в России их, есть не более 50 штук.

Игнат отметил, что систем ПВО, которые могли бы сбивать "Кинжалы", на вооружении Киева пока нет.

"Набирая огромную скорость, она летит вниз за баллистической траекторией. Это делает её неуязвимой для наших средств противовоздушной обороны. Сможет ли сбивать "Кинжал" зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3? Нужно смотреть на практике", — заключил спикер ВСУ.

Напомним, 9 марта российские военные во время массированной ракетной атаки по объектам на Украине использовали сразу шесть "Кинжалов". В Минобороны РФ назвали атаку "ударом возмездия" за теракты в Брянской области.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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