Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Невролог Чудинская: причиной звона в ушах может быть доброкачественная опухоль
Пушилин: у армии Украины нет сил для перехвата инициативы в Донецкой Народной Республике
Politico: Британия и Франция "зароют топор войны", чтобы послать Путину сигнал о единстве
Генерал Ёсиаки Яно: к августу 2023 года войска ВС РФ разгромят ВСУ
Baijiahao: США действиями против РФ и КНР приближают воплощение своего же кошмара
Максим Галкин* дал незапланированный концерт в городе Санкт-Петербург штата Флорида 8 марта
Гундаров: в версии подрыва "Северных потоков" с участием Украины есть ряд нестыковок
Глава МИД Приднестровья: власти прорабатывают планы на случай нападения Украины
Симоньян назвала ночные ракетные удары по Киеву ответом за Брянск

МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

Силовые структуры

В Минобороны РФ заявили, что сегодняшняя массированная ракетная атака по территории Украины была ответом на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области. Цель удара возмездия достигнута. Все назначенные объекты поражены.

МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

Официальный представитель ведомства подтвердил пуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". Также сообщается, что поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что всего этой ночью ВС России выпустили 81 ракету разного базирования по Украине. По его словам, 38 из них были сбиты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Киеве хоронят украинских лётчиков

В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.

РВ: в Киеве похоронили лётчиков ВВСУ, ликвидированных в схватке с ВКС РФ
Божена Рынска показала шикарный дом Познера в центре Москвы: арку превратил в личный гараж
В Сети появилось фото пятиэтажного дома Познера на Пречистенке: На двух этажах живёт сам
В Китае предсказали сроки завершения украинского конфликта
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
США нервничают из-за "сюрприза" РФ — Sohu
Военкоры показали видео разбитой бронетехники ВСУ под Бахмутом
Американский разведчик заявил о финальной стадии конфликта на Украине
Американский разведчик заявил о финальной стадии конфликта на Украине
Последние материалы
Балицкий рассказал о сложностях с обеспечением добровольческого батальона Судоплатова
В Кремле прокомментировали "украинский след" в подрыве "Северных потоков"
Полковник Матвийчук объяснил, почему ВС РФ не наносят удары по Верховной Раде
Sky News: Украина требует не награждать "Оскаром" фильм "Топ Ган: Мэверик" с "российским следом"
The Epoch Times: Запад своими санкциями против РФ "пробудил спящего гиганта"
Шурыгин заявил о необходимости модернизации ВС РФ цифровой связи в зоне СВО на Украине
19FortyFive: второй президентский срок Байдена обернётся кошмаром для американцев
В Приднестровье заявили о предотвращении покушения СБУ на главу региона Красносельского
Уролог Юдовский: ожирение повышает риск проблем с эрекцией на 40%
WarGonzo: боец ВСУ сдался в плен ВС РФ, чтобы поздравить женщин Донбасса 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников