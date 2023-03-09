МО РФ: ВС России нанесли удар возмездия в ответ на теракты Украины в Брянской области

В Минобороны РФ заявили, что сегодняшняя массированная ракетная атака по территории Украины была ответом на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области. Цель удара возмездия достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Официальный представитель ведомства подтвердил пуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". Также сообщается, что поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что всего этой ночью ВС России выпустили 81 ракету разного базирования по Украине. По его словам, 38 из них были сбиты.