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ВКС РФ начали применять в зоне СВО тяжёлые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2"

0:53
Силовые структуры

Тактическая авиация ВКС России начала применять в зоне спецоперации тяжёлые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2". Об этом сообщает "Военная хроника".

По данным издания, эти бомбы были применены по объектам ВСУ в промзоне Авдеевского коксохимического комбината, а также двум заглублённым бункерам, используемым как склады вооружения 110-й механизированной бригадой вооружённых сил Украины (ВСУ).

Также появилось и новое видео применения этих бомб. Момент прилёта сняли сами боевики ВСУ. На записи слышны несколько громких взрывов после поражения цели.

Ранее на Украине нашли доказательства применения ВКС РФ гибрида планирующей бомбы и крылатой ракеты — боеприпаса "Гром-Э1".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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