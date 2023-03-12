ВКС РФ начали применять в зоне СВО тяжёлые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тактическая авиация ВКС России начала применять в зоне спецоперации тяжёлые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б и "Гром-2". Об этом сообщает "Военная хроника".

По данным издания, эти бомбы были применены по объектам ВСУ в промзоне Авдеевского коксохимического комбината, а также двум заглублённым бункерам, используемым как склады вооружения 110-й механизированной бригадой вооружённых сил Украины (ВСУ).

Также появилось и новое видео применения этих бомб. Момент прилёта сняли сами боевики ВСУ. На записи слышны несколько громких взрывов после поражения цели.

Ранее на Украине нашли доказательства применения ВКС РФ гибрида планирующей бомбы и крылатой ракеты — боеприпаса "Гром-Э1".