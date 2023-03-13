Sunday Times: ВСУ не выдерживают напора армии России в районе Кременной

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные давят боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в "проклятом" лесу в районе Кременной в ЛНР. Украинская армия не выдерживает напора русских. Об этом пишет в своей статье журналист The Sunday Times, который пообщался с оставшимися солдатами из вернувшегося с фронта в Киев потрёпанного 131-го батальона ВСУ.

Боевики заявили, что по их позициям летит "всё, что можно", русские обстреливают артиллерией, танками, а потом идут в бой мотострелковые части.

Также украинский солдат признался, что у российских военнослужащих полно танков, поэтому контрнаступать на этом направлении невозможно.

"Россия производит по 30 танков в день. Мы очень ждём танки с Запада", — заключил 57-летний боевик ВСУ.

Ранее военный журналист Семён Пегов рассказал о мощном прорыве русской армии под Кременной.