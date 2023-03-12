Wargonzo: русская армия взяла ряд опорников ВСУ под Кременной

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Над лесом в районе Кременной стоит реактивный гул. Подразделения российской армии, а именно бойцы Западного военного округа (ЗВО) совместно с героями-десантниками ведут наступление на линии Кременная-Сватово в ЛНР, в результате которых удалось достигнуть локальных успехов на этом направлении, сообщил военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что команда проекта сопровождала наступательную операцию несколько дней.

Военные РФ наносят удары из реактивных систем залпового огня "Град" и захватывают опорные пункты противника, которых много в местных лесах. За 5-6 часов боя удалось взять как минимум четыре опорных пункта противника в лесу под Кременной, рассказал военкор. Подробностями он пообещал поделиться в своём следующем репортаже.

Ранее украинские эксперты заявили, что российские военные постоянно экспериментируют с тактикой боя, атакуя позиции ВСУ волнами.