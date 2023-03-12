Над лесом в районе Кременной стоит реактивный гул. Подразделения российской армии, а именно бойцы Западного военного округа (ЗВО) совместно с героями-десантниками ведут наступление на линии Кременная-Сватово в ЛНР, в результате которых удалось достигнуть локальных успехов на этом направлении, сообщил военный журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.
Репортёр отметил, что команда проекта сопровождала наступательную операцию несколько дней.
Военные РФ наносят удары из реактивных систем залпового огня "Град" и захватывают опорные пункты противника, которых много в местных лесах. За 5-6 часов боя удалось взять как минимум четыре опорных пункта противника в лесу под Кременной, рассказал военкор. Подробностями он пообещал поделиться в своём следующем репортаже.
Ранее украинские эксперты заявили, что российские военные постоянно экспериментируют с тактикой боя, атакуя позиции ВСУ волнами.
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