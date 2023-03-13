Марочко заявил, что Киев вербует женщин-химиков и биологов для отправки в зону СВО на Украине

Военкоматы Украины активизировали вербовку женщин для отправки на фронт. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что предпочтение отдаётся тем, кто имеет гражданское образование в области химии, биологии, ветеринарной медицины. Востребованы женщины и традиционных военно-учетных специальностей.

"Подписавших контракт женщин в оперативном порядке принимают на военную службу. Предпочтительный возраст — от 22 до 45 лет", — добавил Марочко.

Ранее сообщалось, что в составе ВСУ много наркозависимых и осуждённых боевиков.