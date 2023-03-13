Военкоматы Украины активизировали вербовку женщин для отправки на фронт. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что предпочтение отдаётся тем, кто имеет гражданское образование в области химии, биологии, ветеринарной медицины. Востребованы женщины и традиционных военно-учетных специальностей.
"Подписавших контракт женщин в оперативном порядке принимают на военную службу. Предпочтительный возраст — от 22 до 45 лет", — добавил Марочко.
Ранее сообщалось, что в составе ВСУ много наркозависимых и осуждённых боевиков.
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