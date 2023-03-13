Пленный ВСУ заявил, что в составе ВСУ много наркозависимых и осуждённых боевиков

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В войсках ВСУ практически отсутствуют идейные военные. Присутствуют наркозависимые и осуждённые. Об этом проинформировал РИА Новости украинский военнопленный.

"Идейных нет. Один оформил себе троих детей, чтобы уйти оттуда (из войск. — Прим. ред.) не через тюрьму. Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии", — поделился боец.

Пленный был мобилизован, несмотря на то, что медкомиссия посчитала его непригодным. После двух дней подготовки военнослужащего отправили воевать под Авдеевку. Офицеры ВСУ запрещали ему и его сослуживцам отступать, угрожая расстрелом.

Ранее сообщалось о развёртывании ВС РФ автономных комплексов наблюдения "Муром-П".