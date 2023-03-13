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Ходаковский раскрыл замыслы агентов Запада: "Скорее всего, не хотят развала России и начала гражданской войны"

1:55
Силовые структуры

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, какие последствия можно ждать от "расходных войн" с "затяжными перспективами".

Ходаковский раскрыл замыслы агентов Запада: "Скорее всего, не хотят развала России и начала гражданской войны"

Ходаковский отметил, что сейчас расходуется кредит доверия власти, что проявляется в форме недовольства "методиками". Он считает, что бесконечно долго это продолжаться не может.

"Наши главные противники, скорее всего, не хотят развала России и начала гражданской войны на территории, перенасыщенной ядерным оружием — в этом заключается одна из деталей, отличающих ситуацию столетней давности от нашей", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Он считает, что враги РФ попытаются сохранить централизованное управление, но в руках, которые приемлемы для них.

Ходаковский предположил, что влиять на настроение российского общества попытаются с помощью призыва к россиянам сменить подходы на более радикальные.

"Ради укрепления во власти тех, кто был бы им предпочтительнее, они даже приложили бы усилия для проигрыша Украины, чтобы ввести в заблуждение дезориентированное население", — поделился своими опасениями военачальник.

Он считает, что агенты Запада активизируются в России под радикально патриотической риторикой.

"Они не просто сольются с общим фоном — они будут ярко пульсировать, чтобы ни у кого не осталось сомнений в их гиперпатриотичности, — в этих деталях кроется дьявол", — объяснил комбат "Востока".

Ходаковский призвал противостоять этим тенденциям, отметив что иммунитет власти сейчас подвергается сильной нагрузке.

"У нас уже был пример добровольного отречения, — хватит. Мы тут внизу готовы пахать — вы там вверху от нас не отрекитесь", — заявил военачальник.

Ранее Александр Ходаковский сравнил СВО с Первой мировой войной.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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