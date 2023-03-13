Ходаковский сравнил СВО с Первой мировой войной: у нас выбит кадровый солдатский и офицерский состав

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему был против мобилизации. Он заявил, что его опасения оправдались.

Ходаковский отметил, что выступал за активизацию добровольческого движения. Он также рекомендовал снизить активность боевых действий, чтобы накопить необходимые ресурсы.

Он считает, что СВО больше похоже на Первую мировую войну, чем на Русско-японскую, с которой её часто сравнивали.

"На первом этапе мы, хоть и с пропорционально большими потерями, но на общей эйфории зашли на территорию противника — потом противник очухался, и для нас начался "пятнадцатый год", — написал военачальник в своём микроблоге.

Бывший командир донецкой "Альфы" обратил внимание на то, что " у нас оказался выбит кадровый солдатский и офицерский состав". При этом, по мнению Ходаковского, фронт наводнили необученной низкомотивированной массой. Он не одобрил практику "заменять качество количеством", так как, по его словам, "квалификация войск резко упала".

Ранее Александр Ходаковский высказался о потерях на СВО.