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Ходаковский сравнил СВО с Первой мировой войной: у нас выбит кадровый солдатский и офицерский состав

1:11
Силовые структуры

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему был против мобилизации. Он заявил, что его опасения оправдались.

Ходаковский сравнил СВО с Первой мировой войной: у нас выбит кадровый солдатский и офицерский состав

Ходаковский отметил, что выступал за активизацию добровольческого движения. Он также рекомендовал снизить активность боевых действий, чтобы накопить необходимые ресурсы.

Он считает, что СВО больше похоже на Первую мировую войну, чем на Русско-японскую, с которой её часто сравнивали.

"На первом этапе мы, хоть и с пропорционально большими потерями, но на общей эйфории зашли на территорию противника — потом противник очухался, и для нас начался "пятнадцатый год", — написал военачальник в своём микроблоге.

Бывший командир донецкой "Альфы" обратил внимание на то, что " у нас оказался выбит кадровый солдатский и офицерский состав". При этом, по мнению Ходаковского, фронт наводнили необученной низкомотивированной массой. Он не одобрил практику "заменять качество количеством", так как, по его словам, "квалификация войск резко упала".

Ранее Александр Ходаковский высказался о потерях на СВО.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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