El Pais: Украина отрицает нехватку военных, несмотря на потери в десятки тысяч человек

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боевых действий Украина понесла потери в десятки тысяч человек. Об этом пишет El Pais.

По информации испанского издания, такая ситуация должна была привести к нехватке бойцов на Украине, однако вице-премьер этой страны Ирина Верещук отрицает сведения о дефиците военных кадров.

"Она не соглашается, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что бои идут уже больше года, несмотря на десятки тысяч погибших", — сказано в публикации.

В статье также отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к установлению контроля над Крымом и "перезапуску украинского государства с нуля" на полуострове. При этом автор материала подчеркнул: союзники Киева проявляют гораздо меньше энтузиазма, поскольку не верят в способность ВСУ захватить Крым.

Ранее анонимный чиновник в интервью Financial Times порекомендовал Западу признать, что украинская армия несёт потери по всей линии соприкосновения.