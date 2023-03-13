За военной частью Воздушно-космических войск в Новой Москве непрерывно наблюдали три беспилотника

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что над военной частью Воздушно-космических сил, которая находится на территории Новой Москвы, замечены три беспилотника.

По данным СМИ, эта часть отвечает за противовоздушную и противоракетную оборону Москвы. Как заявили в Mash, предположительно, БПЛА постоянно наблюдали за объектом.

В Telegram-канале добавили, что неизвестные запустили аппараты в лесополосе, которая расположена рядом с частью. Беспилотники поднялись на 200 метров, снизились возле объекта, понаблюдали и покинули воздушное пространство, отметили журналисты. Они добавили, что полицейские рассказали о БПЛА командованию.

Вместе с этим в Mash подчеркнули, что аппараты были большими. На них мигали бело-красные огни. Один из беспилотников граждане заметили спустя стуки в направлении автомобильной заправочной станции "Татнефть" у Краснопахорского, сообщили в Telegram-канале.

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