Российские журналисты заявили, что над военной частью Воздушно-космических сил, которая находится на территории Новой Москвы, замечены три беспилотника.
По данным СМИ, эта часть отвечает за противовоздушную и противоракетную оборону Москвы. Как заявили в Mash, предположительно, БПЛА постоянно наблюдали за объектом.
В Telegram-канале добавили, что неизвестные запустили аппараты в лесополосе, которая расположена рядом с частью. Беспилотники поднялись на 200 метров, снизились возле объекта, понаблюдали и покинули воздушное пространство, отметили журналисты. Они добавили, что полицейские рассказали о БПЛА командованию.
Вместе с этим в Mash подчеркнули, что аппараты были большими. На них мигали бело-красные огни. Один из беспилотников граждане заметили спустя стуки в направлении автомобильной заправочной станции "Татнефть" у Краснопахорского, сообщили в Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы ПВО отразили атаку ВСУ на регион.
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