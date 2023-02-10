Губернатор Богомаз: системы ПВО РФ сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили очередную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Брянскую область, следует из заявления руководителя региона Александра Богомаза.

В своих соцсетях он отметил, что над Брянским районом был замечен украинский беспилотник. По его словам, средства ПВО РФ оперативно сбили дрон ВСУ. Губернатор поблагодарил российских военных за проявленный профессионализм.

"Системами ПВО Вооружённых сил России отражена очередная атака ВСУ", — подтвердил Богомаз.

Как пояснил глава региона, жертв и пострадавших удалось избежать, разрушений тоже не зарегистрировано.

В четверг, 9 февраля, стало известно, что на территории Брянской области сбили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. В результате ЧП никто не пострадал.