Киевские аналитики: "Русские атакуют сразу с пяти направлений"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы наступают сразу с нескольких направлений.

Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая военная компания Defense Express.

"Русские атакуют с пяти направлений, с севера Бахмута они начали двигаться по трассе, ведущей к Славянску", — заявил глава информационного ведомства Сергей Згурец.

Российские силы стремятся прорваться сквозь оборону украинской армии. Есть изменения в зоне Артёмовска — с севера "русские начали двигаться" по автотрассе, которая ведет к Славянску и Краматорску, отметил аналитик.

Однако, по его словам, ситуация пока не критическая. Но ВС РФ пытаются использовать любые возможности, чтобы захватить больше городов, подытожил Згурец.

Ранее сообщалось, что российские войска точными ракетными ударами в Славянске лишили ВСУ железнодорожного сообщения.