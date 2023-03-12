Российская армия точными ударами в Славянске лишила ВСУ ж/д сообщения

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы в Славянске точными ракетными ударами лишили украинские воска подвоза боеприпасов и довольствия по железной дороге.

Сегодня, 12 марта, с утра поступали сведения о взрывах в районе города Славянска. На данный момент есть и подтверждение: уничтожен участок ж/д полотна между Краматорском и Славянском.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также военкоры предоставляют фотосвидетельства разбитого железнодорожного полотна, по которому ВСУ получали военные грузы.