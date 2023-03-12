Российские Вооружённые силы в Славянске точными ракетными ударами лишили украинские воска подвоза боеприпасов и довольствия по железной дороге.
Сегодня, 12 марта, с утра поступали сведения о взрывах в районе города Славянска. На данный момент есть и подтверждение: уничтожен участок ж/д полотна между Краматорском и Славянском.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также военкоры предоставляют фотосвидетельства разбитого железнодорожного полотна, по которому ВСУ получали военные грузы.
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