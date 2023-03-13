Морпех Черноморского флота описал подробности освобождения Мариуполя от боевиков ВСУ

Морской пехотинец Черноморского флота рассказал, как российская армия освобождала Мариуполь от украинских формирований. Интервью с военнослужащим опубликовало Минобороны России.

Морпех отметил, что боевики ВСУ возвели укрепления на крыше торгового центра "Метро", откуда вели огонь снайперы. По краям местного ТЦ работали миномёты противника.

"Из квартала в квартал. Каждый квартал так отрабатывали", — уточнил солдат.

По его словам, российские войска были готовы к тяжёлым боевым действиям. Однако больше всего морпеха поразило то, что украинские боевики прятались за спины мирных жителей.

"Все люди, которых мы эвакуировали, в один голос говорили, что их не выпускали, заставляли сидеть в подвалах и квартирах", — рассказал он.