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Морпех Черноморского флота описал подробности освобождения Мариуполя от боевиков ВСУ

Силовые структуры

Морской пехотинец Черноморского флота рассказал, как российская армия освобождала Мариуполь от украинских формирований. Интервью с военнослужащим опубликовало Минобороны России.

Морпех Черноморского флота описал подробности освобождения Мариуполя от боевиков ВСУ

Морпех отметил, что боевики ВСУ возвели укрепления на крыше торгового центра "Метро", откуда вели огонь снайперы. По краям местного ТЦ работали миномёты противника.

"Из квартала в квартал. Каждый квартал так отрабатывали", — уточнил солдат.

По его словам, российские войска были готовы к тяжёлым боевым действиям. Однако больше всего морпеха поразило то, что украинские боевики прятались за спины мирных жителей.

"Все люди, которых мы эвакуировали, в один голос говорили, что их не выпускали, заставляли сидеть в подвалах и квартирах", — рассказал он. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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