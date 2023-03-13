Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артёмовске сложной

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Артёмовска остаётся довольно сложной. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Однако войска киевского режима продолжают оборонять город, подчеркнул он.

По словам Сырского, ВСУ применяют в Артёмовске танки и "другие огневые средства". Ранее украинские войска впервые использовали "умную" авиабомбу JDAM-ER на данном направлении.