Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для завершения боевых действий на Украине отсутствуют.
Как подчеркнул пресс-секретарь лидера России Владимира Путина, Москва намерена в любом случае выполнить все поставленные задачи.
"Сейчас цели могут быть достигнуты только военным путём", — добавил Песков во время брифинга.
Ранее киевские аналитики сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на нескольких направлениях. Слова экспертов привели в Defense Express.
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