Песков: предпосылок для перехода конфликта на Украине в мирное русло нет

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для завершения боевых действий на Украине отсутствуют.

Как подчеркнул пресс-секретарь лидера России Владимира Путина, Москва намерена в любом случае выполнить все поставленные задачи.

"Сейчас цели могут быть достигнуты только военным путём", — добавил Песков во время брифинга.

Ранее киевские аналитики сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации наступают на нескольких направлениях. Слова экспертов привели в Defense Express.