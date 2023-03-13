Газопроводы "Северные потоки" могли взорвать рыбаки, которые глушили рыбу.
Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Его предположение13 марта опубликовал телеканал "Россия1".
"Это могли быть люди, которые рыбачили в Балтийском море, используя взрывчатку. Это могла быть операция под чужим флагом. Это может быть ложный след. Надо дождаться официальных улик и доказательств. Мы не должны отвлекаться от главной нашей нашей цели — чтобы Украина победила", — сказал немецкий парламентарий.
Ранее журналист из США Сеймур Херш опубликовал материал, где сообщил, как Вашингтон под руководством президента Джозефа Байдена спланировал и осуществил теракт на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".
Затем в прессе начали появляться разные вбросы, которые намеренно стали отвлекать внимание общественности от возможной причастности американских властей к данному инциденту, отмечает издание "Украина.ру".
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