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В Берлине заявили, что теракт на "Северных потоках" могли устроить рыбаки, глушившие рыбу

1:07
Силовые структуры

Газопроводы "Северные потоки" могли взорвать рыбаки, которые глушили рыбу.

В Берлине заявили, что теракт на "Северных потоках" могли устроить рыбаки, глушившие рыбу

Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Его предположение13 марта опубликовал телеканал "Россия1".

"Это могли быть люди, которые рыбачили в Балтийском море, используя взрывчатку. Это могла быть операция под чужим флагом. Это может быть ложный след. Надо дождаться официальных улик и доказательств. Мы не должны отвлекаться от главной нашей нашей цели — чтобы Украина победила", — сказал немецкий парламентарий.

Ранее журналист из США Сеймур Херш опубликовал материал, где сообщил, как Вашингтон под руководством президента Джозефа Байдена спланировал и осуществил теракт на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Затем в прессе начали появляться разные вбросы, которые намеренно стали отвлекать внимание общественности от возможной причастности американских властей к данному инциденту, отмечает издание "Украина.ру".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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