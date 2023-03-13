Кедми: обнаглевшие США отступят перед Россией только в единственном случае — ударе по их территории

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон сделает что угодно против РФ, будучи уверенными в безнаказанности. А заставит Россия США отступить только одним способом.

Эпопея с "Северными потоками" показывает, что у Белого дома нет границ — и нет преступления, на которое он бы не пошёл, если уверен в собственной безнаказанности. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым". А заставить США одуматься может лишь чёткое предостережение о последствиях военного столкновения с ударами по США.

"Всё, что не относится к военному столкновению с РФ, они готовы делать. Но проблема в "серой зоне". Они могут посчитать, что какие-то действия не приведут к столкновению с ВС РФ, а они приведут. Тут возникает поле для ошибки, и тут они могут ошибиться, потому что систематически ошибаются", — отметил аналитик.

Вьетнамский позор не поменял внешнюю политику США с постоянным вмешательством в дела других стран. И американское политическое сознание сможет изменить лишь реальная угроза американской армии и территории. Донести это до Вашингтона необходимо максимально доходчиво во избежание трактовок, подытожил Кедми.