Кашеварова о новейших образцах техники для СВО: Всё уже понятно. Ничего этого не будет

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала, что поставок технических новинок на СВО ждать не стоит, поэтому приходится пользоваться изобретениями "наших кулибиных".

Журналистка рассказала, что важным направлением спецоперации на Украине является техническое оснащение фронта дронами и антидроновыми ружьями.

"По экзоскелетам и прочим выставочным образцам МО — все уже понятно. Ничего этого не будет, поэтому реально смотрим на ситуацию и делаем все возможное, чтобы помогать парням на фронте", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она отметила, что все изобретения нужно "обкатывать на передовой", создавая базу для технарей и привлекая инвесторов. Кашеварова подчеркнула, что заниматься этим нужно оперативно в обход неповоротливой бюрократической машине.

Журналистка объяснила, что антидроновые ружья уже есть на фронте, и они помогают.

Ранее Анастасия Кашеварова дала совет мобилизованным обучаться и самоорганизовываться самостоятельно.