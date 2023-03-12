Кашеварова ответила на жалобы мобилизованных: "Если вышестоящее начальство бараны, то не будьте стадом"

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова рассказала, что мобилизованным за несколько дней пытаются "пихнуть" всю военную науку, а военнослужащие реагируют на это истерикой.

Журналистка объяснила, какие ошибки совершают участники СВО. Она отметила, что её "выбешивает" инфантильность командиров и бойцов.

Кашеварова поведала, что ей поступает множество жалобы от парней, которых мобилизовали осенью, а сейчас отправляют на штурм.

"То есть полгода вы получали по 170 тысяч рублей, сидели в казармах и даже не чухнулись готовиться и самим как-то организоваться. Мне не пришло ни одного письма от самих бойцов и от их жен, что "Настя, наших не готовят, они полгода яйца катают. Подними вопрос, ведь это их выживаемость", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она посоветовала бойцам, находящимся в резерве, готовиться и самоорганизовываться самостоятельно.

"Если вышестоящее начальство бараны, то не будьте стадом. Чтобы вас не угрохали — начинайте заниматься сами", — дала рекомендации бойцам СВО журналистка.

Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о воровстве гуманитарной помощи для солдат СВО.