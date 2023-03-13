Генерал Попов: массированные удары ВС РФ сорвут весеннее наступление ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению заслуженного военного лётчика РФ, генерал-майора запаса Владимира Попова, для срыва наступления украинской армии необходимо нанести мощные массированные удары по конкретным целям. Следует уничтожить военные склады, скопления техники противника, узлы коммуникаций и железнодорожные переправы, считает он.

"Для этого следует заниматься дезорганизацией системы управления. И уже сейчас, а не тогда, когда нам придётся непосредственно отражать весенний удар ВСУ", — заявил Попов в беседе с "МК".

Генерал отметил, что украинские войска уже готовятся наступлению, стягивая вооружения в определённые места. Попов убеждён, что только регулярные массированные удары сорвут планы противника. Однако атаки необходимо производить несколько раз в неделю, поскольку одиночные удары не смогут пресечь попытки наступления ВСУ.

"Необходимы именно массированные. Это давит на психику противника. А если психика будет расстроена, то эффективность любого оружия увеличивается в полтора-два раза, если не больше", — сделал вывод эксперт.