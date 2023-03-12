Экстрасенс предсказала эскалацию конфликта на Украине в апреле: "Будет пекло"

Эскалация украинского конфликта наступит в апреле. Москва выдержит все провокации со стороны Запада, поскольку Россия находится под "энергетическим зонтиком" высших сил. Об этом заявила ясновидящая.

"СВО перейдёт в очень горячую фазу. Всё будет очень бурно, активно — настоящее пекло!" — убеждена она.

Экстрасенс считает, что российская армия сделает всё грамотно и применит новую тактику, которая шокирует противника. Кроме того, потери ВС РФ и украинских войск несопоставимы: армия киевского режима потеряла в несколько раз больше солдат, подчеркнула специалист.

"СВО будет длиться ещё в течение года. Мир будет на наших условиях. С нами по окончании СВО будут считаться, заискивающе преклонять голову. Потому что этот мир устроен по праву сильного", — цитирует слова экстрасенса "МК".