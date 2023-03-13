Уполномоченный немецкого парламента по вопросам обороны Ева Хёгль пожаловалась, что в бундесвере "недостаток всего". По этой причине сложнее нести службу, отметила политик.
"В бундесвере не хватает всего", — подчеркнула чиновница, передаёт NTV.
По данным Хёгль, Вооружённым силам Германии нужно больше экипировки, приборов ночного видения и радиооборудования. Без этого сложно обучать военных, добавила политик. Она потребовала срочно улучшить обеспечение армии.
Вместе с этим чиновница подчеркнула, что властям необходимо заменить цифровые радиостанции, которые функционируют уже 30 лет. Также Хёгль попросила привести в порядок казармы.
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