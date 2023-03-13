Украинские боевики из националистического батальона "Айдар"* показали "героический" штурм пустого дома. Кадры, которые очень нравятся всушникам, распространяются в Сети. Видео публикуют в своём Telegram-канале военкоры "Русской Весны".
Вероятно, нацисты очень старались поднять сильно упавший за последние месяцы боевой дух товарищей, однако получилось у них это неубедительно, отмечают авторы канала.
Ранее в Сети появилась запись разговора бойца ВСУ с передовой, который доложил вышестоящему командованию о больших потерях личного состава, не сдерживая эмоций.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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