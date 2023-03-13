РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики из националистического батальона "Айдар"* показали "героический" штурм пустого дома. Кадры, которые очень нравятся всушникам, распространяются в Сети. Видео публикуют в своём Telegram-канале военкоры "Русской Весны".

Вероятно, нацисты очень старались поднять сильно упавший за последние месяцы боевой дух товарищей, однако получилось у них это неубедительно, отмечают авторы канала.

Ранее в Сети появилась запись разговора бойца ВСУ с передовой, который доложил вышестоящему командованию о больших потерях личного состава, не сдерживая эмоций.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.