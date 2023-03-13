Боевик ВСУ доложил командованию о больших потерях, не сдерживая эмоций

В Сети появилось видео телефонного разговора боевика ВСУ на передовой со своим старшим начальником. Командир задал дежурный вопрос о том, как дела. В ответ он получил взрыв эмоций и доклад об огромных потерях.

Украинскому военному пришлось задействовать ненормативную лексику, чтобы донести до командования весь ужас ситуации.

"А ты в курсе, что нашему батальону крышка (в оригинале было другое слово — прим. ред.)? Ты знаешь, что в нашем батальоне "двухсотых" человек 160? Ты не знаешь такого — это ж всё фейки для вас", — в сердцах попытался объяснить положение солдат.

Отметим, где и когда сняты кадры — неизвестно.