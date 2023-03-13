Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов в войска ВСУ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов. Для этого ректорам поручили отчислять учащихся по надуманным причинам и передавать списки в военкоматы. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Мне сообщили ректоры из четырёх регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам", — сообщил Рогов корреспондентам РИА Новости.

Он отметил, что, в первую очередь, отчислять собираются студентов с успеваемостью ниже среднего. Рогов добавил, что речь идёт о десятках тысяч человек.

Ранее сообщалось, что появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ.