Власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов. Для этого ректорам поручили отчислять учащихся по надуманным причинам и передавать списки в военкоматы. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Мне сообщили ректоры из четырёх регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам", — сообщил Рогов корреспондентам РИА Новости.
Он отметил, что, в первую очередь, отчислять собираются студентов с успеваемостью ниже среднего. Рогов добавил, что речь идёт о десятках тысяч человек.
Ранее сообщалось, что появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ.
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