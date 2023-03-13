РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие киевского режима разместили видеозапись, на которой показаны атаки на российские позиции и захват одного из бойцов ВС РФ в плен. Кадры опубликовало издание "Русская Весна".

В конце записи видно, как солдат российской армии лежит на земле, а боевики ВСУ кричат на него и требуют, чтобы он встал. Далее за кадром слышна перестрелка. Сторона противника назвала видеоролик "взятием в плен". Pravda. Ru не публикует запись из этических соображений.

"Мы надеемся, что наш боец остался жив, и что он скоро вернётся домой", — пишут военкоры.

Ранее сообщалось, что в составе войск Украины много наркозависимых и осуждённых боевиков.