Военнослужащие киевского режима разместили видеозапись, на которой показаны атаки на российские позиции и захват одного из бойцов ВС РФ в плен. Кадры опубликовало издание "Русская Весна".
В конце записи видно, как солдат российской армии лежит на земле, а боевики ВСУ кричат на него и требуют, чтобы он встал. Далее за кадром слышна перестрелка. Сторона противника назвала видеоролик "взятием в плен". Pravda. Ru не публикует запись из этических соображений.
"Мы надеемся, что наш боец остался жив, и что он скоро вернётся домой", — пишут военкоры.
Ранее сообщалось, что в составе войск Украины много наркозависимых и осуждённых боевиков.
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