На Украине заявили, что поймали прятавшегося полгода в Купянске военного ВС РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине полиция арестовала российского военнослужащего, который якобы полгода скрывался в Харьковской области. Силовики утверждают, что 42-летний мужчина, прятавшийся в заброшенных домах в Купянске, является бойцом 27-й мотострелковой бригады РФ. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Задержанный якобы скрывался от боевиков ВСУ, переодевшись в гражданскую одежду, после того, как они заняли временно оставленные ВС РФ территории Харьковщины.

Мало похоже на правду, но если один из считавшихся погибшими наших бойцов выжил, то это хорошо, отметили авторы канала.