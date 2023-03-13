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На Украине заявили, что поймали прятавшегося полгода в Купянске военного ВС РФ

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Силовые структуры

На Украине полиция арестовала российского военнослужащего, который якобы полгода скрывался в Харьковской области. Силовики утверждают, что 42-летний мужчина, прятавшийся в заброшенных домах в Купянске, является бойцом 27-й мотострелковой бригады РФ. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На Украине заявили, что поймали прятавшегося полгода в Купянске военного ВС РФ

Задержанный якобы скрывался от боевиков ВСУ, переодевшись в гражданскую одежду, после того, как они заняли временно оставленные ВС РФ территории Харьковщины.

Мало похоже на правду, но если один из считавшихся погибшими наших бойцов выжил, то это хорошо, отметили авторы канала.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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