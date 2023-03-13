Украинские пользователи Сети придумали очередное садистское развлечение. В соцсетях появился прайс, оплатив по которому, якобы можно заказать нанесение удара по российскому военнопленному.
Так, согласно опубликованным расценкам, удар по лицу рукой стоит 444 гривны, удар в живот рукой — 999 гривен, а ногой — 1199.
Пока затруднительно проверить достоверность происходящего, но, то что видео уже получило множество просмотров и одобрительных комментариев в укрнете, исчерпывающе говорит о состоянии морали украинского общества.
Ранее военные РФ, попавшие в плен, не раз заявляли о жестоких пытках и издевательствах.
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