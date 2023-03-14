WP: качество военной силы ВСУ ухудшилось из-за потерь и дезертирства офицеров

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за плачевного положения ВСУ на фронте украинские чиновники ставят под сомнение анонсированное "контрнаступление", заявили американские СМИ со ссылкой на источник. Так, согласно информации, качество военной силы украинцев ухудшилось из-за потерь и дезертирства офицеров.

Опытные боевики и старший военный состав просто покидают поле боя.

"Качество военной силы Украины… ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя", — передаёт Washington Post.

Так, по данным издания, официальный Киев сомневается, что сможет провести анонсированное "контрнаступление" из-за нехватки оружия и людей.