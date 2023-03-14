Из-за плачевного положения ВСУ на фронте украинские чиновники ставят под сомнение анонсированное "контрнаступление", заявили американские СМИ со ссылкой на источник. Так, согласно информации, качество военной силы украинцев ухудшилось из-за потерь и дезертирства офицеров.
Опытные боевики и старший военный состав просто покидают поле боя.
"Качество военной силы Украины… ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя", — передаёт Washington Post.
Так, по данным издания, официальный Киев сомневается, что сможет провести анонсированное "контрнаступление" из-за нехватки оружия и людей.
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