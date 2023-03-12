Washington Post: гиперзвуковые ракеты ВКС РФ "Кинжал" на Украине вызвали тревогу на Западе

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты Америки отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, но стремятся придумать от него защиту. На исследования Пентагон запрашивает 4,7 млрд долларов в 2023 году, а Агентство по противоракетной обороне запросило 225,5 млн на гиперзвуковую оборону.

Издание The Washington Post (WP) приводит эти данные после последнего массированного ракетного удара ВС России по инфраструктуре Украины, который был 9 марта. Атака вызвала резонанс в Сети и среди аналитиков Запада, так как Москва применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Президент США Джо Байден ещё в марте назвал их "почти неудержимыми".

Киевское командование заявило, что средства противовоздушной обороны ВСУ не могут перехватывать "Кинжалы", которые западные эксперты называют квазибаллистической ракетой или маневрирующей баллистической ракетой воздушного базирования. Данная категория ракет может вносить неожиданные изменения в направлении и дальности полёта. На Западе забили тревогу.

"Использование "Кинжалов" продемонстрировало готовность Москвы развернуть оружие, которое Украина не может сбить, и которое Россия может направить против важных целей в будущем", — пишет WP.