Комбат 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пожаловался на неопытных боевиков — либо сбежали, либо мертвы

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пожаловался американским журналистам на необученных боевиков. По его словам, те, кто был с военным опытом, уже мертвы, а новички сбегают с позиций.

Как подчеркнул комбат, новый состав просто некогда обучать.

"У меня 100 новых солдат. Они не дают мне время подготовить их. Они говорят: "Возьмите их в бой". А они просто всё бросают и бегут, — пожаловался ВСУшник Washington Post. — Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены".

Комбат признался, что ВСУ пришлось бросить позиции в Соледаре из-за дезертирства, и подчеркнул, что командованию, которое находится в Киеве, стоит прекратить обещать "победу" через несколько недель, а обратить внимание на состояние армии.