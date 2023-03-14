В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) прослеживаются пессимистические настроения, ведь украинские военные ставят под сомнение целесообразность потерь в боях за Артёмовск. Об этом пишет iNews.
По информации издания, иностранный журналист, который недавно посетил Артёмовск, заметил критическое отношение боевиков ВСУ к военно-политическому командованию Украины. В материале сказано, что украинские солдаты боятся полного окружения города и новых потерь. Это может сорвать планы киевского режима осуществить наступательную операцию на Артёмовском направлении, отметил автор статьи.
"Солдаты ВСУ сомневаются в целесообразности тяжёлых потерь в боях за сильно разрушенный город с ограниченным стратегическим значением", — указал обозреватель.
Как пояснил журналист, украинские военнослужащие регулярно критикуют решения командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский допустил, что украинские боевики попадут в котёл в районе Артёмовска.
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