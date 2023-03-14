РИА Новости: опубликованы видеокадры испытаний первого опытного образца транспортного дрона ТрАМП ВС РФ

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Появились кадры испытаний первого опытного образца транспортной авиационной многофункциональной платформы (ТрАМП). Соответствующую видеозапись опубликовали РИА Новости.

ТрАМП представляет собой беспилотник самолётного типа. Он оснащён прямыми крыльями, которые крепятся к верхней части фюзеляжа. Также дрон имеет двухкилевое V-образное хвостовое оперение. Он может перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров.

Беспилотник способен выполнять опасные задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах. ТрАМП оснащён большим грузовым отсеком объёмом 2650 литров, благодаря которому на борт можно загружать габаритный груз и сбрасывать его с парашютом в конкретную точку без посадки машины.

На кадрах показан процесс руления транспортным дроном без отрыва от полосы.