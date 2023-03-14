Появились кадры испытаний первого опытного образца транспортной авиационной многофункциональной платформы (ТрАМП). Соответствующую видеозапись опубликовали РИА Новости.
ТрАМП представляет собой беспилотник самолётного типа. Он оснащён прямыми крыльями, которые крепятся к верхней части фюзеляжа. Также дрон имеет двухкилевое V-образное хвостовое оперение. Он может перебросить до 250 килограммов груза на расстояние свыше 600 километров.
Беспилотник способен выполнять опасные задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах. ТрАМП оснащён большим грузовым отсеком объёмом 2650 литров, благодаря которому на борт можно загружать габаритный груз и сбрасывать его с парашютом в конкретную точку без посадки машины.
На кадрах показан процесс руления транспортным дроном без отрыва от полосы.
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