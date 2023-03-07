Вооружённые силы России продолжают активные боевые действие в зоне СВО. На Авдеевском направлении ВС РФ ведут мощное наступление. Положение киевских войск тяжёлое.
На данном участке фронта дрон-камикадзе ОБТФ "Каскад" нанёс удар по раритетному 240-мм буксируемому миномёту М-240 образца 1950 года ВСУ. Событие произошло в районе населённого пункта Бердычи.
Армия Украины имеет всего один такой миномёт. Часто ВСУ применяют устаревшие образцы вооружений, расконсервированные со складов.
Опубликована видеозапись, демонстрирующая работу "Каскада".
Ранее сообщалось о видеокадрах уничтожения танками Т-90М "Прорыв" ВС РФ позиций войск ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.