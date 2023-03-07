Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР с помощью дрона "Ланцет" нанесли удар по миномёту ВСУ 1950 года под Авдеевкой

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действие в зоне СВО. На Авдеевском направлении ВС РФ ведут мощное наступление. Положение киевских войск тяжёлое.

На данном участке фронта дрон-камикадзе ОБТФ "Каскад" нанёс удар по раритетному 240-мм буксируемому миномёту М-240 образца 1950 года ВСУ. Событие произошло в районе населённого пункта Бердычи.

Армия Украины имеет всего один такой миномёт. Часто ВСУ применяют устаревшие образцы вооружений, расконсервированные со складов.

Опубликована видеозапись, демонстрирующая работу "Каскада".

Ранее сообщалось о видеокадрах уничтожения танками Т-90М "Прорыв" ВС РФ позиций войск ВСУ.