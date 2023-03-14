Al Jazeera: ПТРК "Корнет" успешно уничтожит западные "Леопарды" и "Абрамсы" в ходе СВО на Украине

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад продолжает поставлять военную технику на Украину, но российские войска преодолеют все препятствия с помощью своего мощного оружия. Об этом заявили обозреватели издания Al Jazeera.

Киев надеется, что немецкие танки "Леопард" и американские "Абрамсы" помогут изменить ход боевых действий в пользу ВСУ. Однако противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" уничтожит все западные машины, как было в конфликтах на Ближнем Востоке, указали аналитики.

Российскую управляемую ракету можно запускать с платформы, которая установлена на земле, или с плеча оператора. Снаряд наводится по оптическому прицелу и сопровождается до тех пор, пока не поразит цель.

"Система "Корнет" способна реализовать принцип "выстрелил и забыл", поскольку гарантирует вероятность поражения цели с коэффициентом не менее 97 и 99 процентов", — отметили эксперты.

Максимальная дальность стрельбы составляет до десяти километров. Также ПТРК производит выстрел снаряда с двойной боеголовкой, которая способна пробивать броню толщиной до 1300 миллиметров.

"Экипажу требуется всего восемь секунд, чтобы перевести систему из походного режима в боевой", — заявили аналитики.